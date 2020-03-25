Жителей Северо-Курильска эвакуируют из-за угрозы цунами. ФАН-ТВ

На Дальнем Востоке России сегодня разбушевалась стихия. Сильное землетрясение магнитудой 7,6 произошло недалеко от Курильских островов. По информации МЧС, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане 453 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Очаг стихии залегал на глубине 50 км. По предварительным данным, пока обошлось без жертв и разрушений, хотя все детали оперативные службы еще уточняют и готовятся к другой угрозе — цунами. В Северо-Курильске на острове Парамушир уже началась эвакуация местных жителей. ФАН-ТВ публикует кадры с места событий. Заметно, что паники среди населения нет. При этом местные власти уже объявили: ситуация взята на особый контроль.