Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

Москва, 25 марта. Ведущий программы «О самом главном» доктор Александр Мясников рассказал, какие препараты могут применяться при лечении нового коронавируса. В своем Telegram-канале медик оценил эффективность этих лекарств.

Мясников отметил, что вирусные заболевания с трудом поддаются лечению и обычно проходят сами.

«Если насморк лечить — он проходит за семь дней, если не лечить, то через неделю», — пошутил теледоктор.

Врач подчеркнул, что эффективных препаратов для лечения нового коронавируса еще не изобрели, однако медики продолжают искать лекарства. По словам Мясникова, специалисты пытаются определить, помогут ли в нынешней ситуации лекарства, применяемые во время прошлых эпидемий коронавируса. В частности, актуальны могут быть разработки, которые «оставила нам в наследство» коронавирусная атипичная пневмония 2002 года (SARS-2002).

В список Мясникова вошли препараты, применяемые при лечении ВИЧ, например, «Лопинавир/Ритонавир». Как отметил доктор, во время предыдущей вспышки они показали возможную эффективность во время тестов на животных, но сегодня большого энтузиазма у врачей не вызывают. Напомнил эксперт и о противомалярийном препарате хлоракине (гидроксихлоракине).

«[Президент США Дональд] Трамп не зря его упомянул в качестве лекарства от COVID-19, такие работы есть. Более того, он входит в официальные китайские схемы лечения коронавируса», — подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что это достаточно безобидное и недорогое лекарство, однако в Нигерии после выступления Трампа несколько человек умудрились отравиться этим препаратом.

Кроме того, в рекомендованных схемах лечения упоминаются интерфероны, имеющие универсальное противовирусное действие. При этом данных, чтобы судить об эффективности препарата в борьбе с нынешней эпидемией, у медиков недостаточно. Также китайские врачи заявляли об эффективности ремдесивира, однако, по словам Мясникова, наблюдений пока недостаточно. Продолжаются и попытки применения токсилизумаба, использовавшегося во время вспышки SARS-2002.

«Все сказанное надо воспринимать лишь как обзор общего положения вещей, а не руководство к действию! Любое лечение должен назначать врач!» — подытожил Мясников.

Ранее доктор Мясников рассказал, как остановить распространение коронавируса. Он назвал самоизоляцию лучшим способом зашиты.