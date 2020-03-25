ПВО ЛНА успешно отражает регулярные атаки турецких БПЛА ПНС Ливии

Вопреки оружейному эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН) Турция продолжает регулярно переправлять контрабандными маршрутами для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии различные типы вооружения, боеприпасов и боевой техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Ударные и разведывательные турецкие дроны активно используются ПНС против сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

Стоит отметить, что ударные беспилотники, привезенные в Ливию Анкарой и оплаченные Катаром, представляют огромную опасность для мирного населения оккупированной террористами ливийской столицы. Совершающие авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилым кварталам на окраинах Триполи турецкие БПЛА являются грозным современным оружием, которое может стать причиной гибели людей даже в случае уничтожения дрона, поскольку его обломки могут упасть на улицы города.

С момента подписания Анкарой и ПНС соглашения о военном сотрудничестве Турция незаконно переправила для ПНС на территорию североафриканского государства десятки своих беспилотников, в основном — Bayraktar TB2. Для обхода запрета ООН на ввоз в Ливию любых видов вооружений и техники турецкие власти доставляют смертоносные БПЛА даже через Тунис. Так, в начале января текущего года в тунисском городе Бени Хедаш в провинции Маденин была изъята партия контрабандного оружия и техники, среди которой был и турецкий беспилотник.

Тем не менее силы противовоздушной обороны ЛНА успешно отражают частые атаки БПЛА ПНС, которые взлетают с территории военного аэродрома «Митига», находящегося восточнее Триполи, где на базе бывшего гражданского аэропорта протурецкие боевики и турецкие интервенты организовали центр управления беспилотниками. Здесь же при помощи Анкары боевики ПНС обустроили военную базу, разместив в столичной воздушной гавани артиллерийские орудия и системы ПВО. При этом террористы и сирийские наемники марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа зачастую ведут из «Митиги» артобстрелы по позициям ливийской армии, прикрываясь гражданскими авиарейсами, которые по-прежнему продолжают осуществлять здесь взлеты и посадки.

Еще в начале 2020 года в результате ответного точечного удара ЛНА на провокацию вооруженных формирований ПНС на территории «Митиги» был уничтожен ангар с находящимися внутри него турецкими дронами Bayraktar TB2. Неделей позднее, 12 января, ПВО ливийской армии сбило в небе над Триполи грузовой квадрокоптер, произведенный в Турции, который был оснащен двумя 120-мм минами.

В феврале этого года атаки турецких беспилотников на силы фельдмаршала Халифы Хафтара, позиции которых расположены на окраинах Триполи, лишь усилились. Во второй половине прошлого месяца два БПЛА Турции были уничтожены военнослужащими ЛНА в районе Айн Зара. Днем позже был сбит еще один дрон, нанесший удары по жилым кварталам в районе Вади Ар-Рабиа. А 26 февраля всего за один день сразу шесть турецких беспилотников были ликвидированы ливийскими подразделениями ПВО.

Video showing the second Turkish UAV drone shot down by the Libyan Army south of Tripoli. #Libya pic.twitter.com/FL9otyzRzu — Libya Review (@LibyaReview) February 26, 2020

Кроме того, Bayraktar TB2 с серийным номером 18-031 от 302 Filo упал на землю южнее ливийской столицы, после того как по нему открыли огонь солдаты ЛНА. Уже на следующий день еще один турецкий беспилотный летательный аппарат был сбит армией Халифы Хафтара в небе над Ар-Раванджих в Кастельверде к востоку от Триполи.

Один из разведывательных дронов, приобретенных на средства Катара для ПНС и привезенный в Ливию Турцией, силы ПВО ЛНА «посадили» в районе Аль-Вишка.

В марте Ливийская национальная армия сообщала об уничтожении турецкого дрона ПНС, который намеревался атаковать позиции ЛНА на направлении Аль-Халля. 23 марта, выполнявший аэросъемку позиций военнослужащих войск Халифы Хафтара в районе Машруа Аль-Хадба БПЛА Турции был сбит при помощи средств ПВО ливийской армии. Это произошло неподалеку от местных нефтяных месторождений.

Напомним, рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма. В ней с мая 2019 года боевиками группировки RADA незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были похищены террористами полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, известными незаконным удержанием людей ради получения выкупа и связанных с «МВД» ПНС. Заключенных тюрьмы, как и пассажиров прибывающих в аэропорт рейсов, боевики оккупационного триполитанского режима используют в качестве живого щита, совершая провокации против ЛНА.