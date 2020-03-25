Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 24 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

На маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе н.п. Сфухун в Джебель аз-Завия сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения. Источники боевиков уже через шесть минут после публикации новость обвинили «сирийский режим».

Идлибские источники сообщают, что турецкие войска оставили оборудованные позиции в конном клубе к востоку от города Идлиб. Причина неизвестна, однако это одни из самых важных для поддержания военных действий позиции: отсюда работала турецкая артиллерия по Саракибу и окрестностям.

Зато турецкие войска оборудовали новые позиции в городе Сармин, расположенном между Идлибом и трассой М5.

Нарушения режима прекращения огня

Боевики обвинили правительственные войска в обстрелах населённого пункта Афес к северу от Саракиба в провинции Идлиб и деревень Кяфр Наиль и Кяфр Ама на западе провинции Алеппо.

Российской стороной зафиксировано 7 обстрелов населенных пунктов Кяфр Набель, Тронбе, Хантунин, Хазарин, Дждар эль-Габ, Саракиб в провинции Идлиб со стороны позиций «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Сообщается о переброске подкреплений в Саракиб, Кяфр Набель и лагерь Джурин в долине Эль-Габ.

Терроризм

Возле города Идлиб была совершена попытка покушения на полевого командира бригады «Джабхат Сувар Саракид» Мухаммада Таррада Гиляля, известного также как «Абу Таррад Саракиб».

The military commander of the Free Idlib Army "Abu Tarrad Saraqib" was injured in an assassination attempt by unknown persons near the city of #Idlib. pic.twitter.com/vl8b0Slr3p — IDLIB POST (@IdlibEn) March 24, 2020

Заевфратье

На территориях, занятых в ходе операции «Источник мира», фракции «Сирийской национальной армии» (СНА) наводят порядок: группировка «Ахрар аш-Шаркыя», заручившись поддержкой Турции, решили покончить с группировкой «Фейлак аль-Маджид».

«Фейлак аль-Маджид» под Телль Абьядом устроили набег на деревню Ас-Суккария и решили увести отару овец. Местным жителям это не понравилось, завязалась перестрелка, 9 местных было ранено. Группировка «Ахрар аш-Шаркыя» перекинула 20 единиц техники в деревню Аль-Ябса к западу от Телль Абьяда и готовится к операции по аресту и роспуску «Фейлак аль-Маджид».

Tens of civilians in Al-Sukariya village in Tal Abyad countryside were wounded after Turkish-backed Faylaq Al-Majd militants attacked the villagers earlier today. pic.twitter.com/U1FrWrmF4g — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 24, 2020

Турецкая артиллерия обстреляла деревню Кизали и близлежащий элеватор.

В Телль Абьяде СНА обнаружила фабрику по производству боеприпасов.

Колонна Международной коалиции с военной и специальной техникой прибыла из Ирака на одну из баз в провинции Хасака.

«Сирийские демократические силы» (СДС) совместно с Международной коалицией пресекли деятельность преступной сети, занимавшейся контрабандой через реку Евфрат в районе деревни Аш-Шухейль. Было потоплено несколько барж. На видео попал пролёт армейской авиации Коалиции над деревней.

Кроме того, в деревне Аш-Шухейль «спящие ячейки» распространяют листовки «Исламского государства»1 (ИГ1; террористическая организация, запрещенная в РФ): боевики угрожают расправой тем, кто призывает выселить беженцев из деревни. Волна недовольства толпой беженцев, проживающих в Аш-Шухейле, поднялась после серии убийств и нападений, в которых этих беженцев и обвинили.

СДС вместе с коалицией, возглавляемой США, провели рейд в деревне Зейбан к востоку от Дейр эз-Зора. Было задержано несколько человек.

В деревне Хазима возле г. Ракка на СВУ подорвался военный автомобиль сил безопасности «Асайиш», три бойца пострадало. Ещё один автомобиль подорвался под деревней Абу Шариб к северу от Ракки.

Неизвестные застрелили двух бойцов СДС в деревне Аль-Харири к югу от Аш-Шаддади.

В деревне Аль-Кашкия к востоку от Дейр эз-Зора неизвестные открыли огонь по местным жителям и ранили неких Мусу Мухаммада аль-Гиляля и Салеха Мухаммада аль-Хаваля.

В лагере беженцев Аль-Хол, где содержатся родственники боевиков ИГ, снова подожгли палатки.

Северная Сирия

Турецкая артиллерия обстреляла деревни Аль-Маликия, Шаварига аль-Арз, Маръаназ, Минних и Аль-Алькамия на западной окраине кантона Телль Рифъат.

В городе Джендерис «служба безопасности» группировки «Джейш аш-Шаркыя» пресекла попытку минирования мотоцикла — арестованный человек хотел устроить теракт в месте раздачи продуктовых наборов.

В округе Раджо в кантоне Африн три боевика СНА умерли, отравившись питьевой водой.

Гуманитарная обстановка

Восстановление

Частная турецкая компания будет поставлять в Идлиб электроэнергию: за 3 месяц подрядчик обязался обеспечить город Идлиб и провинцию электричеством.

https://twitter.com/abowaELop/status/1242510788767756288?s=20

Управление памятников и музеев объявило о временном приостановлении подписания соглашения с российской стороной о восстановлении Триумфальной арки в Пальмире из-за коронавируса.

The Directorate of Antiquities and Museums announced the postponement of signing an agreement that was scheduled yesterday between the Syrian and Russian sides on the restoration of the Arch of Triumph in the city of #Palmyra due to the the #Coronavirus.#Syria pic.twitter.com/RTNyHVCKfk — Syrian Eye (@eye_syrian) March 24, 2020

Гуманитарная помощь

Специалистами Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 39 сирийским гражданам в населенном пункте Камышлы провинции Хасака.

Коронавирус

С 18 часов до 6 утра по всей Сирии вводится комендантский час. Местные источники утверждают, что в Алеппо решением администрации жителям и вовсе запрещено выходить из домов.

Спецпосланник ООН по Сирии требует ввести режим полного прекращения огня на период пандемии коронавируса.

Местные источники утверждают, что на погранпереходе Ар-Раи на севере провинции Алеппо скончался 72-летний мужчина, называя это первой смертью от коронавируса на подконтрольных Турции территориях.

Several sources confirming the first #coronavirus death in areas controlled by Turkey in north Syria. He is believed to be 72-year-old man from Al-Ra'i town and his body is now at the town main hospital. pic.twitter.com/cpZB1IWRlo — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 24, 2020

В Идлибе появились граффити с поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой было подозрение на коронавирус.

Pictures of "Angela Merkel" on the walls of #Idlib. pic.twitter.com/RmqHglqh8I — IDLIB POST (@IdlibEn) March 24, 2020

В Ракке город патрулируют силы безопасности «Асайиш», которые контролируют соблюдение комендантского часа.

Yesterday in #Raqqa the city experienced its first day of lock down over #coronavirus fears. Asayîş had a heavy presence in the streets to ensure that procedures were being followed. And much of the city was sanitized. Here is a video of these efforts: pic.twitter.com/Bm67zIDUpt — Woofers (@NotWoofers) March 24, 2020

Одну из военных текстильных фабрик переоборудовали для производства медицинских масок.

Militaryt textile factory start produce masks pic.twitter.com/dlSLeyglQM — ZOKA (@200_zoka) March 24, 2020

Оппозиционные источники обвиняют СДС в блокировании города Хаджин, насильном разгоне местных жителей по домам и запрет на поставки продуктов в населённый пункт.

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1 Организация запрещена на территории РФ.