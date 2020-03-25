Семья из Челябинской области заразилась коронавирусом

Челябинск, 25 марта. В Челябинской области четыре человека оказались заражены новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Инфицирование было выявлено и подтверждено центром вирусологии «Вектор», заявила заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Сообщается, что все заразившиеся являются членами одной семьи.

«Сегодня ночью мы получили подтверждение в отношении четырех граждан. То есть это как раз тот домашний очаг, который мы имели – муж, жена, дочь и бабушка. По бабушке у нас были сомнения, но, тем не менее, в «Векторе» она подтвердилась», — пояснила Ирина Гехт.

Она также отметила, что в настоящее время пенсионерка госпитализирована. Женщина находится под наблюдением медиков, заболевание переносит тяжелее, однако находится вне зоны риска. Врачи отмечают положительную динамику.

В течение дня «Вектор» также должен предоставить результаты анализов двух жителей региона, которые недавно вернулись из Чехии и Великобритании с подозрением на коронавирус.

Напомним, данные случаи не являются первыми фактами инфицирования в Челябинской области. Ранее, 21 марта, тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у молодого человека из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. После возвращения домой у него взяли анализы и поместили под карантин. В настоящее время он чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме, сообщает РИА Новости.