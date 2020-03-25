Минобороны показало полеты Су-57 на предельных режимах

Москва, 25 марта. Российские летчики полностью освоили самолеты Су-57, выполнив полеты в предельных режимах высот, скоростей и перегрузок. Видео, сделанное во время подготовки, опубликовало Министерство обороны РФ.

Эффектный ролик появился на официальном YouTube-канале силового ведомства во вторник.

«В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения», – говорится в описании к видео.

Отмечается, что заключительным этапом полетов стала тренировка элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Су-57 – истребитель 5 поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности.

Как ранее писала «Газета.ru», в России была разработана малогабаритную гиперзвуковую ракету для истребителя Су-57. Ракета класса «воздух — воздух» предназначена для внутрифюзеляжного размещения.