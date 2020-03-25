Цена нефти марки Brent выросла более чем на 3%

Москва, 25 марта. Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 3% в ночь на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05.06 по московскому времени, майские фьючерсы североморской нефтяной смеси Brent подорожали на 3,72%, а цена барреля достигла 28,16 доллара. Повысилась и стоимость нефти марки WTI — она подорожала на 5% до 25,21 доллара за баррель.

Ситуация на нефтяном рынке улучшается второй день подряд после падения на 11%, произошедшего 20 марта. При этом эксперты опасаются, что спрос на черное золото будет низким из-за коронавируса.

Напомним, цена на нефть рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, которые состоялись 6 марта. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях в связи с эпидемией коронавируса и необходимостью оценить его влияние на мировую экономику. Партнеры Москвы при этом предлагали дополнительно сократить объемы добычи. После неудавшихся переговоров Саудовская Аравия заявила, что будет наращивать объемы добываемой нефти до 13 миллионов баррелей за сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Американский лидер заявил, что не имеет ничего против вытеснения России с нефтяного рынка путем наращивания добычи, передает «Царьград». При этом Трамп попросил Эр-Рияд действовать так, чтобы не нанести ущерб Соединенным Штатам.