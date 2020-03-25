Россия ускорит испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон»

Москва, 25 марта. Россия ускорит темпы испытательных пусков с морских носителей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», стрельбы с подлодок и фрегата «Адмирал Горшков» начнутся уже в 2020 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа «Ясень» начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с «Адмирала Горшкова», — цитирует источник в ОПК ТАСС.

Другой источник подтвердил агентству эту информацию. По его словам, первые испытания гиперзвуковой ракеты на подводном носителе выполнят с подлодки «Северодвинск», сперва стрельбу произведут из надводного положения.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») отказались комментировать агентству эту информацию.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» или 3M22 (по классификации НАТО SS-N-33) входит комплекс 3К22. Ее ключевым отличием от других противокорабельных ракет российского и зарубежного производства стала значительно большая (до 8 Махов или 9800 километров в час) скорость полета.

Как ранее объяснил разработчик, основной полет ракеты проходит на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха невелико, что позволяет «Циркону» разгоняться до гиперзвуковых скоростей и преодолевать расстояние до 600 километров. По другим данным дальность применения ракеты может достигать 1000 километров.

Длина ракеты «Циркон» составляет 8-10 метров, вес боевой части — 300-400 килограммов, что меньше, чем у ракет комплекса П-800 «Оникс».