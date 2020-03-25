Жириновский назвал карантин главным секретом сдерживания коронавируса в России

Москва, 25 марта. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал главный секрет успеха борьбы России с пандемией коронавируса. В настоящее время количество заболевших в стране в разы меньше, чем в Европе и Америке. По мнению Жириновского, причиной тому стали жесткие правила карантина.

Ограничения, вводимые внутри страны, политик назвал наилучшим способом избежать распространения опасной инфекции.

«Запрещены все массовые мероприятия, закрылись кинотеатры, спортзалы, многие сотрудники отправлены на удаленную работу или в отпуска, в помещениях нельзя собирать более 50 человек», – сказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Он также пояснил, что в данном случае важно сохранить достигнутый результат. Для этого, как считает Жириновский, в стране надо ввести жесткую ответственность за нарушение правил карантина.

«Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации. В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд. Тоже нужно диплом у него отобрать», – сказал глава ЛДПР.

Накануне известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил ситуацию с распространением коронавируса. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться. Он также пояснил, что европейские страны допустили существенную ошибку в борьбе с коронавирусом ― они шли от лечения, а не от предупреждения заболевания.