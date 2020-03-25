У Камчатки произошло сильное землетрясение, в Северо-Курильске — угроза цунами. События дня. ФАН-ТВ

На Камчатке прогремело сильное землетрясение По Дальнему Востоку сегодня ударила стихия. Землетрясение магнитудой 7,6 прогремело возле Курильских островов. По данным МЧС, эпицентр подземных толчков находился почти в 500 км к югу от Петропавловска-Камчатского. При этом в отдельных районах Камчатского края землетрясение ощущалось силой примерно до 5 баллов. Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в регионе нет. Однако на острове Парамушир уже началась эвакуация местных жителей. В распоряжении ФАН-ТВ появились кадры из Северо-Курильска, где объявлена угроза цунами. Местные власти взяли ситуацию под особый контроль. Вся остальная информация еще уточняется.

В России закроют ночные клубы и кинотеатры Коронавирус в России скоро всерьез ударит по развлекательной индустрии. По крайней мере, это следует из новых поручений российского кабмина. Власти предписывают закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские развлекательные центры во всех регионах страны. Кроме того, нововведения коснутся баров и кафе, где запретят курить кальяны. Ограничения, конечно, временные, правда, на какой срок их планируют ввести, пока не уточняется. К слову, другие жесткие меры в отдельных субъектах действуют уже больше недели. Например, в Москве, на чью долю приходится почти 300 зараженных вирусом из 500 по стране, уже введен запрет на любые массовые мероприятия, если в них участвуют свыше 50 человек (как на улицах, так и в помещениях). Мэр столицы Сергей Собянин считает, что новые меры карантина скоро появятся и в других, прежде всего, крупных городах России.

В Италии растет число жертв коронавируса Переломить тенденцию в борьбе с угрозой пока никак не удается Италии. От коронавируса в стране погибли еще 743 человека за сутки. Общее число жертв там достигло почти 7000, а это уже больше чем в два раза превышает показатели Китая. На этом фоне из России в Италию отправился еще один военный самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. Уже 15-й по счету. Напомним, что на прошлой неделе лидеры обеих стран Владимир Путин и Джузеппе Конте провели телефонные переговоры. Москва пообещала помочь Риму в связи с крайне трудной ситуацией, направив порядка 100 военных врачей и вирусологов, а также технику для дезинфекции и диагностики болезни. Наши специалисты будут работать в итальянском Бергамо — это город провинции Ломбардия, которая едва ли не больше всех пострадала от коронавируса в стране.