Число жертв пожара в Пензенской области возросло до семи

Пенза, 25 марта. В Пензенской области с пяти до семи возросло количество человек, погибших на пожаре в жилом доме. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

На данный момент известно, что всего в результате трагедии погибли семь человек, среди них трое детей. В настоящее время на месте работают пожарные, идет разбор завалов, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, возгорание произошло поздно ночью по адресу Заречный переулок, дом 11. Огнем был охвачено 100 кв.м. здания. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение, внутренние помещения были сильно задымлены. В результате пожара дом выгорел полностью.