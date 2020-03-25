«Аэрофлот» резко снизил цены на ряд внутрироссийских рейсов

Москва, 25 марта. Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на билеты примерно на 50% почти на все внутрироссийские направления с вылетом в марте-мае текущего года.

По данным СМИ, в весенний период перелеты по наиболее популярным направлениям из Москвы в Петербург, Краснодар, Волгоград, Сочи и другие города подешевели на 40-60% по сравнению с октябрем-ноябрем прошлого года.

Цены на перелеты во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и другие дальневосточные города остались прежними. Также не опустились цены на субсидируемые из бюджета рейсы в Калининград и Симферополь.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила «Аэрофлот» в завышении цен на билеты из-за эпидемии коронавируса.