Пять человек погибли на пожаре в Пензенской области

Пенза, 25 марта. В результате пожара в частном деревянном жилом доме в городе Нижний Ломов в Пензенской области погибли пять человек. Среди жертв пожара также есть дети. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло поздно ночью по адресу Заречный переулок, дом 11. Огнем было охвачено 100 кв.м. здания. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение, внутренние помещения были сильно задымлены. В результате пожара дом выгорел полностью, к 05.30 экстренными службами было обнаружено тело пятого погибшего.

«Погибли хозяйка дома и две ее дочки 2012 года рождения, а также их гости. В настоящее время личности гостей устанавливают. Причина пожара выясняется», – пояснили ФАН в экстренных службах.

В ликвидации возгорания участвовало 18 пожарных, использовались шесть единиц техники.