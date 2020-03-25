Эксперт рассказал о двух типах тестов на выявление COVID-19

Москва, 25 марта. Генеральный директор компании DRD Biotech (резидент «Сколково») Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов на выявление заболевания COVID-19.

По словам эксперта, первый тип теста (ПЦР-тест) основан на методе полимеразной цепной реакции и направлен на выявление вируса в организме. Его уже используют медики в России. Выявляющих наличие антител в организме тестов второго типа в стране пока не производят.

Жимбиев отметил, что разработка теста на наличие антител к COVID-19 ведется, специалисты определяют иммунный ответ на вирус. Уже применяемые в стране тесты определяют наличие вируса в слюне или образцах мокроты верхних дыхательных путей. Однако выявить заболевание они могут не всегда.

«Например, если на ранних стадиях заболевания количество вируса не увеличилось еще экспоненциально в организме, то тест может показать отрицательный результат. Это не значит, что тест плохой. Просто еще недостаточно вирусов, чтобы определить его с помощью ПЦР-теста», — цитирует эксперт РИА Новости.

Жимбиев напомнил, что в ответ на вирус на третьи-пятые сутки в организме начинают вырабатываться антитела, которые можно «засечь» достаточно простым тестом. Он повысит точность диагностики и позволит врачам отслеживать ход заболевания, рассказал эксперт.

Ученый упомянул, что подобные тесты производят в КНР и Южной Корее. Информация об их составе и принципе действия открыта, ее положат в основу российского теста. По словам Жимбиева, никакой уникальной технологии при этом использоваться не будет. Тест могут запустить в производство уже в июне текущего года, его стоимость не будет превышать 100-200 рублей.

Гендиректор DRD Biotech добавил, что для апробации теста разработчикам обещали доступ к российским материалам по COVID-19. Прежде чем выйти на рынок, тест должен будет получить одобрение Росздравнадзора.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Сингапуре разработали эспресс-тест для диагностики коронавируса. Тест-система Cepat выявляет наличие генетического материала вируса и показывает результат в течение 5-10 минут.