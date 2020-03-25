После землетрясения на Курилах объявлена угроза цунами

Северо-Курильск, 25 марта. На северных Курилах объявлена тревога цунами. Угроза возникла после сильного землетрясения, которое произошло час назад в Тихом океане у берегов Камчатки.

«В Северо-Курильске на северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами», – цитирует ТАСС представителя Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

По сообщениям местного МЧС, волна должна достигнуть Курильских островов. Ориентировочно, она столкнется с сушей в течение ближайших 30 минут. Жителей Курил просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорителям.

Напомним, в 14.49 по местному времени (05.49 по Москве) у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой в 7,6 балла. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Известно, что эпицентр находился в 226 километрах от Северо-Курильска на глубине 50 километров под землей.