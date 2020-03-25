Землетрясение магнитудой в 7,6 балла произошло на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 25 марта. В Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. По данным камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 7,6 балла.

Уточняется, что землетрясение было зарегистрировано в 14.49 по местному времени (05.49 по Москве). При этом в Петропавловске-Камчатском были замечены толчки до 4 баллов. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Известно, что эпицентр находился в 226 километрах от Северо-Курильска на глубине 50 километров под землей.