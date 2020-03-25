NI назвало российский Т-95 «мечтой танкиста»

Вашингтон, 25 марта. Зарубежное издание The National Interest назвало танк Т-95, разработанный перед распадом СССР, «мечтой танкиста» и возможным кошмаром для НАТО в том случае, если бы боевая машина была принята на вооружение.

«Т-95 – это мечта танкиста: высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — много огневой мощи. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превосходил бы любой другой танк, с которым он столкнулся», – пишет зарубежное издание.

Сообщается, что благодаря своему орудию, советский танк имел бы большую дальнострельность. Однако при этом машина могла бы использовать стандартные артиллерийские боеприпасы. Кроме того, по словам зарубежных журналистов, в Т-95 планировалось установить раннюю версию двигателя, который сейчас используется в Т-14.

Информация о бронировании танка отсутствует, однако авторы издания предполагают, что на советском танке могла быть установлена системы динамической защиты.

Напомним, ранее российские журналисты обвинили американских коллег в желании очернить российский танк Т-80 из-за неудачи американских боевых машин M1 Abrams на выставке оружия в Абу-Даби в начале 1990-х годов.

Внимание специалистов привлекла заметка The National Interest, в которой сравнивались российская и украинская версии Т-80. Иностранные обозреватели отметили, что газотурбинный двигатель российского Т-80 якобы расходует больше топлива, чем дизельный мотор украинской модификации. Однако российские журналисты пояснили, что это вовсе не так.