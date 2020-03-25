Галкин с иронией прокомментировал диалог Ивлеевой с Джаредом Лето

Москва, 25 марта. Российский комик Максим Галкин с иронией прокомментировал беседу блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой с американским актером и музыкантом Джаредом Лето. Разговор звезд произошел во время прямого эфира в соцсети Instagram.

В видеочате американский артист поинтересовался у Ивлеевой родом ее занятий. В ответ девушка сообщила, что является телеведущей и блогером, она также добавила, что популярна в своей стране.

На это Джаред Лето отметил, что просто обязан побывать на шоу россиянки после окончания пандемии коронавируса.

Многие пользователи иронично восприняли диалог звезд из-за произношения Ивлеевой. В комментариях под видео появилось много шуток от пользователей, в том числе от самой телеведущей.

«Английский язык покинул(а) чат», — написала Ивлеева.

В комментариях также отметился популярный российский юморист Максим Галкин.

«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще (нецензурный аналог слова «удивится». – Прим. ФАН). Ду нот форгет ас, ер олд френдз», — написал юморист.

Таким образом Галкин попросил Ивлееву рассказать Лето, что он тоже очень популярен в своей стране, и пригласить американского актера в его «замок». Также юморист предположил, что американский актер сильно удивится, когда узнает, что женой Галкина является Алла Пугачева. В заключении комик пожелал Ивлеевой не забывать своих друзей.

В конце декабря Анастасию Ивлееву и Максима Галкина заметили в ресторане быстрого питания KFC. В социальных сетях появились фотографии Галкина в компании Ивлеевой и еще одного мужчины с фотоаппаратом. В Интернете предположили, что юморист готовит новый проект с известной телеведущей и актрисой.