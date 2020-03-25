Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

Москва, 25 марта. На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки». Об этом заявил замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов.

По словам Кирьянова, предприимчивые организаторы таким образом пытаются нажиться на сложившейся ситуации, однако они не задумываются ни об окружающих, ни о последствиях.

«Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук», – цитирует Кирьянова РИА Новости.

Напомним, накануне правительство Подмосковья выпустило указ, согласно которому работа развлекательных и досуговых заведений временно прекращена на фоне ситуации с коронавирусом. Под ограничения попадают ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты, пишет «Газета.ru».

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает более 400 тысяч человек. От вируса погибло более 16 тысяч человек.