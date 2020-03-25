Американский драматург Терренс МакНэлли умер от коронавируса

Вашингтон, 25 марта. Американский драматург Терренс МакНэлли умер в возрасте 81 года от вызванных коронавирусом осложнений. Об этом сообщило издание Variety.

МакНэлли скончался во вторник, 24 марта, в больнице в штате Флорида (США). Драматург страдал от хронической болезни легких.

МакНэлли родился в 1939 году в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида. Драматург неоднократно становился лауреатом различных премий и четырежды получал престижную премию за достижения в театральном искусстве «Тони». В 2018 году МакНэлли стал членом Американской академии искусств и литературы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на 90-м году жизни от вызванного коронавирусом заболевания умерла итальянская актриса Лючия Бозе.