Новым коронавирусом в США заразились более 54 тысяч человек

Вашингтон, 25 марта. Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в США, преодолело отметку в 54 тысяч. Об этом свидетельствуют данные медицинского университета Джона Хопкинса.

Согласно статистике исследовательского университета, на данный момент в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано 52 812 подтвержденных случаев заражения. При этом чаще всего заболевшими оказываются жители Нью-Йорка. На сегодняшний день там зафиксировано более 26 тысяч инфицированных. Далее следует штат Нью-Джерси, где заболели более 3 тысяч человек.

Из данных университета следует, что ведущими странами по числу зараженных являются Китай, Америка, Италия, Германия и Франция.

Напомним, ранее спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала США предположительным новым очагом пандемии коронавируса. Специалист заявила, что ускоренный рост числа случаев заражения является причиной для подобных прогнозов, пишет «Газета.ru».