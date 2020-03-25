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Новым коронавирусом в США заразились более 54 тысяч человек

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Новым коронавирусом в США заразились более 54 тысяч человек

Вашингтон, 25 марта. Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в США, преодолело отметку в 54 тысяч. Об этом свидетельствуют данные медицинского университета Джона Хопкинса.

Согласно статистике исследовательского университета, на данный момент в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано 52 812 подтвержденных случаев заражения. При этом чаще всего заболевшими оказываются жители Нью-Йорка. На сегодняшний день там зафиксировано более 26 тысяч инфицированных. Далее следует штат Нью-Джерси, где заболели более 3 тысяч человек.

Из данных университета следует, что ведущими странами по числу зараженных являются Китай, Америка, Италия, Германия и Франция.

Напомним, ранее спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала США предположительным новым очагом пандемии коронавируса. Специалист заявила, что ускоренный рост числа случаев заражения является причиной для подобных прогнозов, пишет «Газета.ru».

Новым коронавирусом в США заразились более 54 тысяч человек

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Источник: Университет Джона Хопкинса
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