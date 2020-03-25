В ГД предложили освободить россиян от оплаты ЖКУ на время карантина

Москва, 25 марта. Депутат Госдумы, член ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время принятых из-за коронавирусной инфекции карантинных мер. Соответствующее предложение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Парламентарий отметил, что помимо общего сокращения доходов россиянам приходится нести дополнительные издержки из-за повышенных вследствие пребывания дома в течение длительного периода счетов за ЖКУ.

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — цитирует предложение Власова РИА Новости.

По мнению парламентария, мера должна действовать до окончания введенного для профилактики распространения коронавирусной инфекции особого режима. Депутат попросил главу Минстроя дать оценку инициативе и «распорядиться рассмотреть возможность ее реализации».

Масштабная эпидемия пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса. К настоящему моменту количество зараженных в мире превышает 424 тысячи человек. Заболевание унесло жизни почти 19 тысяч заразившихся.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ФНС и Минтруду усилить контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда. Речь в поручении, в том числе, идет о ситуациях, связанных с принимаемыми в целях противодействия распространению коронавируса мерами.