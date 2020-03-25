Число инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 31

Киев, 25 марта. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых случаях заражения коронавирусом на Украине. На данный момент в столице страны зафиксирован 31 случай заболевания. Об этом он написал в своем Facebook.

О трех новых случаях заболевания стало известно вечером во вторник. Сообщается, что все инфицированные являются мужчинами.

«Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ», – пишет Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева заявил, что город потеряет около миллиарда гривен из-за распространения коронавируса. По его словам, городские власти сформировали два штаба: один занимается ликвидацией последствий коронавируса, второй — экономическими вопросами. Кличко говорит, что ситуацию осложняет отсутствие точных сроков продолжительности пандемии.

Согласно последним данным, на Украине подтверждены 84 случая COVID-19, за сутки появились 11 новых больных. Лидером по распространению остается Киев. В связи с этим, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов и усилении уголовной ответственности за нарушение правил карантина в связи с коронавирусом, пишет «Газета.ru».