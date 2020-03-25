Консульство России предупредило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Нью-Йорк, 25 марта. Генконсульство России в Нью-Йорке предупредило об закрытия воздушного пространства США из-за распространения инфекции COVID-2019. Предупреждение опубликовано на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

В генконсульстве напомнили, что авиакомпания «Аэрофлот» в настоящее время осуществляет регулярные рейсы из США. Однако в ближайшее время полеты могут прекратиться.

«После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка. В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США», — говорится в сообщении.

Генконсульство рекомендует российским гражданам воспользоваться еще действующими рейсами для скорейшего возвращения в Россию. В диппредставительстве подчеркнули, что эвакуация россиян осуществляется только из тех стран, из которых регулярные рейсы в Россию прекращены.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Белом доме призвали всех посетителей Нью-Йорка к самоизоляции. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах достигло во вторник вечером 53,6 тысячи, от заболевания скончались 703 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены более 418 тысяч человек, свыше 18,6 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь недавно выступил с заявлением, что к созданию коронавируса SARS-CoV-2 причастны США. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.