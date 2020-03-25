Global Times сообщило о появлении нового смертельного вируса в Китае

Пекин, 25 марта. Издание Global Times заявило, что в Китае появился новый смертельный вирус, который якобы уже унес жизнь одного человека, сообщает «ПолитРоссия». По данным СМИ, мужчина скончался от хантавируса (Hantavirus), симптомы которого схожи с коронавирусом.

По информации китайского издания, мужчина скончался по пути в провинцию Шаньдун.

«Человек из провинции Юньнань умер, когда он возвращался в провинцию Шаньдун на работу на рабочем автобусе в понедельник. У него был положительный результат теста на хантавирус. Еще 32 человека, находившиеся в автобусе, прошли проверку», – сообщает Global Times.

Сообщение о появлении «нового смертельного вируса» было опубликовано после того, как власти страны решили ослабить карантин. Однако медицинские эксперты, в свою очередь, пока не подтверждают появление новой угрозы.

Хантавирус был открыт в середине прошлого века во время американо-корейской войны, свое название он получил в честь одной из рек на Корейском полуострове. Он передается от крыс и мышей. Однако заражение происходит только в том случае, если в организм человека попадает жидкость из тела грызуна.