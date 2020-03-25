Поклонники обсуждают возможный развод лидера Little Big из-за служебного романа

Москва, 25 марта. В Сети активно обсуждают возможное расставание фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина и его супруги блогера и певицы Иры Смелой (Tatarka).

Как сообщает «Собеседник», первые слухи о разрыве пары появились еще несколько недель назад, незадолго до отборочного тура на Евровидение. Одна из поклонниц певицы задала ей вопрос в комментариях под фото: «Почему ты не с Ильей?».

Супруги уже давно не появляются вместе, не публикуют совместные видео и фотографии. Поклонники обратили внимание, что посты «Татарки» в Instagram становятся все грустнее. Напомним, у пары есть маленький сын Добрыня.

Как пишет издание, одна из поклонниц заявила, что пара рассталась, поскольку Прусикин попался на измене с вокалисткой группы Софьей Таюрской. Девушка уверяет, что «их знакомые так сообщили в прямом эфире».

Ранее во вторник Прусикин рассказал, чем занимается на добровольном карантине из-за коронавируса. По его словам, группа Little Big в полном составе переехала в загородный дом на время карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Сейчас коллектив работает «над новым материалом». Сам же Прусикин начал рисовать.

Напомним, в прошлую среду было официально объявлено об отмене международного музыкального конкурса Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в Нидерландах. Организаторы позднее приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в 2021 году. Каждая страна сможет самостоятельно принять решение, отправить на конкурс в следующем году представителей этого года или выбрать других музыкантов.