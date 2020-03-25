Московскую больницу им. Мухина проверят после смерти пациента

Москва, 25 марта. После сообщений СМИ о плохих условиях, столичную больницу имени Мухина проверят специалисты. Ранее в данном медучреждении скончался пациент, госпитализированный с пневмонией. Однако его тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний — пневмония не была среди них ведущим. Результат анализа на новую коронавирусную инфекцию – отрицательный», – говорится в сообщении.

Представители департамента также отмечают, что в настоящее время все пробы пациентов с пневмонией проходят обследование на коронавирус.

«Пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь. Лечащий врач регулярно проводил осмотры больного, результаты которых зафиксированы в его медицинской карте», – заявляют специалисты.

Ранее СМИ сообщали, что больной умер в больнице, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус. Журналисты утверждали, что в больнице курят, якобы плохо кормят, а больных пневмонией лечат кардиологи.

Однако в департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что врач-кардиолог, который наблюдал за ходом болезни пациента, обладает достаточным уровнем квалификации для лечения пневмонии.

Напомним, ранее департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, пишет «Газета.ru».