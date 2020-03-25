Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Москва, 25 марта. Актриса Екатерина Варнава опубликовала видео, на котором вместе с шоуменом Александром Гудковым танцует под композицию Little Big Uno. Публикацию звезда разместила на своей странице в соцсети Instagram.

Забавным видео Варнава и Гудков решили проанонсировать новое шоу, которое должно выйти на экраны уже совсем скоро. Пока о проекте известно не так много. Шоу будет называться «Бой с Герлс», оно будет выходить на телеканале «Пятница». Гостями проекта станут звезды шоу-бизнеса. В рамках телепередачи ведущие попытаются выяснить, чье чувство юмора лучше — мужское или женское.

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб. По мнению некоторые поклонников, юмористам удалось исполнить танец даже лучше, чем его станцевали участники Little Big.

«Кажется, я могу смотреть на это вечно», — написала пользовательница ponedelkoa.

«Обожаю вас обоих! Это так смешно и зажигательно», — отметил один из подписчиков актрисы.

Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал, чем занимается на добровольном карантине из-за коронавируса, сообщила «Газета.ру». По его слова, коллектив в полном составе переехал в загородный дом на время карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы уехали загород. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби – я начал рисовать», — написал Прусикин на своей странице в Instagram.

Музыкант также пообещал радовать веселым контентом фанатов, которые также оказались в самоизоляции из-за коронавируса.