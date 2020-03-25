Асмус показала поклонникам кадры из нового фильма

Москва, 25 марта. Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий со съемок нового фильма «Китобой». Актриса исполняет в картине роль девушки из секс-видеочата.

Асмус опубликовала несколько фотографий, на которых предстает в разных образах. Судя по собранным кадрам, ей пришлось не раз перевоплотиться для роли в фильме «Китобой». В подписи к фото актриса уточнила, что «это не хоррор, это драма», и в картине она исполняет роль девушки из секс-видеочата.

«Уууфь. Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», — сообщила Асмус.

Поклонники остались довольны новыми образами артистки. В комментариях они оставили ей массу комплементов.

«Первый — просто ой-е-е-е-ооооо!» — пишет пользователь под ником olga_kuorti.

«Кристиночка, на всех фото ты прекрасна, такая разная)) Но выделю 1-й образ. Хорошаааа девушка!!!» — поделился своим мнением dima.mishin.1978.

«А вот второй!!! Вообще классно! На мой взгляд, прическа вас украсила. А дубль для одного актера и вправду длинноват», — считает basil_kovalsky.

Кристина Асмус уже шесть лет состоит в браке с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, они вместе воспитывают пятилетнюю дочку Анастасию. Артистка часто делится в блоге откровениям и философскими размышлениями, а также радует поклонников фото и видео.

В конце прошлого года Асмус попала в больницу с острой бактериальной инфекцией, сообщила «Газета.ру». Актриса сообщила поклонникам, что чувствовала себя неважно уже давно и несколько спектаклей отыграла с высокой температурой. В итоге в один из приездов скорой помощи медики настояли на госпитализации Асмус.