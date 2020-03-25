Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Коммунарка, 25 марта. Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.

Пациент по имени Дмитрий рассказал, что его предупредили о посещении президентом его палаты лишь за две минуты.

«Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придет», — рассказал Дмитрий.

Попав в больницу с коронавирусом, Дмитрий начал вести канал в Telegram о больничных буднях.

«Идея была элементарная: я бы не хотел отвечать на одни и те же вопросы друзьям и родственникам, которых у меня великое множество, хотел просто собрать всех в одном месте и написать, что со мной происходит», — рассказал он.

Через сутки у его канала набралось 350 подписчиков. А после визита президента на канал Дмитрия подписалось две тысячи человек.

Сам Дмитрий работает врачом. Заболел он 16 марта: симптомами стали головная боль, а также боль в горле и температура. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и госпитализировали в Коммунарку.

Китайские власти в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной инфекции в Ухани. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса, пишет газета «Известия». По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 400 тысяч человек, от заболевания погибли свыше 16 тысяч человек.