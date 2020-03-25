Сенатор Морозов предложил отправить Джигана в больницу за нарушение карантина

Москва, 25 марта. Рэпер Джиган должен быть помещен в больницу после нарушения правил карантина по коронавирусу, считает сенатор Олег Морозов.

«Карантин должен быть для всех. Бравада здесь неуместна, так как заболеют другие», — заявил в беседе с РИА Новости Морозов.

Сенатор призвал отправить «парня в больницу, гостей на карантин».

Во вторник стало известно, что вернувшись из Майами Джиган должен был в течение двух недель находиться под карантином, чтобы не подвергать окружающих риску заражения. Однако артист нарушил предписания Роспотребнадзора, устроив шумную вечеринку с друзьями и копией своей жены. Рэпер, не стесняясь супруги, назвал исполнительницу своей королевой и вручил ей импровизированный подарок.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на действия рэпера Джигана. По словам депутата, своим поведением рэпер продемонстрировал «пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам», назвав его поступок «первостатейным негодяйством». Депутат предложил наказать рэпера, добавив на все его клипы и песни маркировку, где было бы написано, что Джиган является «нарушителем карантина и потенциальным разносчиком заразы».