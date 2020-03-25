В Турции назвали число зараженных новым коронавирусом

Анкара, 25 марта. Число выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки c 1529 до 1872, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Летальных случаев, по его словам, стало на семь больше.

За минувшие сутки, по словам Коджа, в Турции сделано 3952 тестов на COVID-19, 343 из них оказались положительными. Семь человек скончались. Таким образом, в стране зарегистрировано 44 смерти от нового типа коронавируса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает более 400 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек.

Сейчас основной очаг распространения инфекции находится в Европе. Тяжелая ситуация скрадывается в Испании и Италии. Во Франции во вторник число умерших из-за COVID-19 превысило тысячу человек, передавал RT.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти Соединенных Штатов имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.