Эпидемиолог предупредил об обострении любых хронических патологий при коронавирусе

Москва, 25 марта. Любая хроническая патология представляет опасность на фоне коронавирусной инфекции. Об этом заявил советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, академик РАН Виктор Малеев.

По словам специалиста, в группе риска находятся люди «с любым легочным заболеванием», и дети, и взрослые. Кроме того, обостриться при коронавирусе может любая хроническая патология.

«Любая хроническая патология представляет опасность при этом вирусе, любая патология может обостряться», — предупредил Малеев на пресс-конференции.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три главных фактора в медицине в условиях вспышки коронавируса.

«Три вещи: первое — доверяйте врачу, второе — берегите врача, третье — медработникам — не подведите пациента, будьте собраны и будьте внимательны», — отметил Мурашко, выступая в эфире Первого канала.

Китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке вызываемой новым типом коронавируса пневмонии 31 декабря 2019 года. Заболевание поразило крупный город Ухань в провинции Хубэй.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией11 марта. По последним данным, в мире заражены более 418 тысяч человек, свыше 18,6 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь недавно выступил с заявлением, что к созданию коронавируса SARS-CoV-2 причастны США. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.