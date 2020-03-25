Журналистка из РФ в Индии рассказала о тысячах россиян, которые не могут вернуться домой

Дели, 25 марта. Около десяти тысяч российских туристов не могут покинуть Индию из-за принятых против коронавируса мер, пишет в своем Facebook находящаяся сейчас в Индии екатеринбургский журналист Полина Мудрова.

Она рассказала, что российские туристы оказались заперты в Индии из-за закрытия границ и перекрытия дорог внутри страны.

«Мы были готовы спокойно ждать открытия неба, однако местные жители и индийская полиция делают наше вынужденное нахождение здесь просто невозможным. Всех белых выгоняют из гостиниц. Либо отказываются селить в принципе, либо требуют предоставить документ о здоровье. По факту, это филькина грамота – сделать анализ на коронавирус невозможно нигде, кроме крупных городов», — пишет Мудрова.

По ее словам, фактически речь идет о просьбе измерить температуру в больнице и предоставить соответствующую бумагу, однако ни одна больница такого документа не предоставляет.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что люди не могут заселиться в отели, а те, кто уже имеет комнату – подвергаются полицейским облавам, в ходе которых индийская полиция требует предоставить этот документ из больницы.

«Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи просто на улицу. И лишь благодаря тому, что информацию в соцсетях увидели мои соотечественники, я все же ночевала в доме, а не на дороге», — рассказала итог Мудрова.

Также она добавила, что «Аэрофлот» намерен организовать спецрейс из Дели 25 марта. Однако первыми на него посадят тех, кто имеет билеты «Аэрофлота» с 23 по 31 марта, потом пассажиров с билетами на другие числа, а затем – пассажиров других авиакомпаний. Те, кто не смогут попасть на рейс, застрянут в Дели, так как такси не согласятся отвести их обратно. Путешественников неизбежно ждут трудности с жильем, поскольку гостиницы в Дели перестали принимать иностранцев.

«При этом агрессия со стороны местных только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты», — предупредила Мудрова.

Она добавила, что российским туристам, оставшимся в Индии нужен борт МЧС, который смог бы провести массовую эвакуацию соотечественников.

Ранее сообщалось, что силы и средства Министерства обороны России и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий могут привлечь к вывозу россиян из-за границы.