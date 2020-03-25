Возвращение в РФ после 26 марта станет личной ответственностью россиян

Москва, 25 марта. Граждане РФ, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14.00 26 марта, должны будут самостоятельно искать пути, как вернуться на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире Первого канала Захарова рассказала о зашкаливающей степени эгоизма у отдельных личностей. Некоторые обращаются в МИД на фоне пандемии коронавируса с просьбой помочь получить визу, чтобы отправиться в туристическую поездку.

«Вторая глобальная фаза начнется после 26 числа. Поэтому большая просьба ко всем, кто, может быть, еще и не задумывался, находясь за границей, о том, что происходит в мире, и даже не знает, что отменяются рейсы, закрываются аэропорты, вводятся жесткие меры карантина в различных странах, задуматься и понять, как будут добираться домой, и понять, что это их личная ответственность будет после того, как эти списки будут закрыты», — обратилась Захарова к россиянам, находящимся сейчас за границей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса большое число стран закрыли свои границы. Некоторые россияне оказались буквально заблокированы за границей. Списки на оказание помощи желающим вернуться на родину перестанут заполнять в 14.00 (по времени страны нахождения) 26 марта.

Во вторник сообщалось, что силы и средства Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы. Минтранс должен вместе с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом. Для эвакуации россиян из Египта планируют привлечь авиакомпанию «Белавиа» в счет ее задолженности перед Москвой за аэронавигационные услуги.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает более 400 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек.