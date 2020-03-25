Владельцы российских ТЦ попросили правительство о помощи из-за пандемии

Москва, 25 марта. На фоне распространения пандемии коронавируса Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил правительству страны письмо, в котором попросил поддержать бизнес. По мнению руководства РСТЦ, с уменьшением потока посетителей падает выручка арендаторов, из-за чего возможно снижение платежеспособности торговых центров.

«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны», – цитирует РИА Недвижимость письмо, направленное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Руководители торговых центров предлагают временно отменить для торговой недвижимости ряд налогов, отсрочить на время уплату НДС, отменить арендные платежи за землю. Также РСТЦ попросил субсидировать ставки по имеющимся кредитам в размере 4%, отменить влияние курса валют при исчислении налогов.

Данные меры руководители РСТЦ предложили внести в правительственный план по обеспечению устойчивого развития экономики.

Напомним, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей экономист Александр Хандруев заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции правительство должно поддерживать те отрасли экономики, «где разрываются производственные цепочки, а также отрасли, которые находятся ближе к конечному спросу».

Он пояснил, что в приоритете у правительства остается и социальная сфера, соответственно, в случае возникновения социальной напряженности на нее сразу же будут брошены все имеющиеся силы.