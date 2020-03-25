Представитель РПЦ осудил решение священника начать проповедь в противогазе

Москва, 25 марта. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион осудил действия протоиерея Андрея Ткачева, пришедшего на проповедь в маске химзащиты. Представитель РПЦ счел такую иронию неуместной на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В минувшее воскресенья во время литургии в храме Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья протоиерей Андрей Ткачев вышел на проповедь в специальном респираторе. Священнослужитель перекрестился, снял противогаз и пояснил прихожанам, что им следует «выключить телевизор, тогда никакого коронавируса не будет». Вскоре ролик с иронией проповедника над пандемией был опубликован в Интернете и вызвал широкий резонанс.

Однако в РПЦ действия Ткачева не оценили. Представители церкви заявили, что таким образом священнослужитель продемонстрировал несерьезность людей, которые боятся заразиться.

«Многим сейчас не до смеха, например, в Италии, Испании, Франции, Германии», – цитирует РИА Новости митрополита Волоколамского Илариона.

Напомним, по словам Ткачева, его действия были протестом против «массового психоза» из-за коронавируса. Также он пояснил, что не будет извиняться перед людьми, которые сочли его поступок резким и оскорбительным. По словам протоиерея, извиняться должны те, кто «загнал вирус к нам из какой-то военной лаборатории», пишет «Газета.ru».

Сегодня многие эксперты склонны считать, что новый коронавирус был создан в США и завезен на территорию Китая. В частности, такого мнения придерживается директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Он рассказал, что среди прочего на это указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани — именно этот китайский город считается источником распространения вируса.