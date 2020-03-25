Ученые назвали необходимые сроки тотального карантина во Франции

Париж, 25 марта. Тотальный карантин во Франции, введенный из-за коронавируса, может продлиться еще пять недель, считают специалисты научного совета при министерстве здравоохранения Франции.

Неделю назад, 17 марта, во Франции были введены строгие ограничения на передвижения людей. Сообщалось, что карантин продлится не менее 14 дней. В заявлении научного совета говорится, что решение об изоляции было принято, «чтобы облегчить работу реанимаций, сократив число тяжелых случаев, которые должны проходить лечение в реанимации». Совет подчеркивает, что «эпидемиологические эффекты от изоляции станут видны только через две или три недели с принятия этих мер».

«Прежде чем рассматривать выход из карантина, правительству следует убедиться, что цель, вызвавшая его введение, достигнута… Пока нельзя назвать дату прекращения ограничительных мер. Вероятно, они будут сохраняться на протяжении шести недель с момента их введения», — говорится в заявлении ученых.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил 23 марта, что распространение COVID-19 ускоряется. Как передавала «Газета.ру», первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня. 22 марта в мире насчитывалось более 300 тысяч инфицированных, рубеж в 400 тысяч был преодолен уже через два дня.

Согласно последним данным, общее число заразившихся в мире превысило 400 тыс., таким образом за шесть дней показатель увеличился вдвое.

Сейчас основной очаг распространения инфекции находится в Европе. Во Франции во вторник число умерших из-за COVID-19 превысило тысячу человек, передавал RT. Число погибших за сутки увеличилось на 240 и составило 1100. Число заразившихся составляет 22,3 тыс.