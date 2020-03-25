Ванга предсказала изобретение в России лекарства от коронавируса

Москва, 25 марта. Активисты нашли предсказание Ванги о лекарстве от нового типа коронавируса. Его изготовят из кедра российские ученые.

На фоне распространения по миру коронавируса люди стали все чаще искать заявления известных предсказателей. По-новому начали прочитывать и предсказания самой почитаемой провидицы Ванги.

В одном из интервью с Вангой активисты обнаружили пророчество о болезни, которая придет из Китая. Теперь, как передает MK.RU, найдено и предупреждение о лекарстве против напасти. По словам Ванги, изготовят его из сибирского кедра.

Обнаружившие предсказание активисты уверены, что Ванга говорила именно о COVID-19 и лекарстве от него, которое создадут российские ученые.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает более 400 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 18 тысяч человек.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.

Многие эксперты выражают уверенность, что американские власти имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данная информация подтверждается обнаружением контейнеров с пометкой «Бактериологическая опасность» на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.