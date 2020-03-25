«ليبيا تعلن عن أول إصابة بفيروس «كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكر وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر في بيان »تم بتاريخ اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وتم التأكد منها عن طريق إجراء التحاليل في مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

وأضاف الوزير» ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونأكد على المواطنين أخد الاحتياطات اللازمة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض».