ФСБ открыла доступ к архивам о преступлениях фашистов в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 марта. В Ростовской области управление ФСБ России рассекретило архивные документы, которые рассказывают о преступлениях немецко-фашистских войск на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

По словам ростовского отделения Российского исторического общества Марии Пономаревой, рассекреченное дело №1 включает в себя 273 листа. В нем содержатся письма, отчеты, выдержки из допросов, а также иные документы, которые рассказывают о действиях фашистов в Ростовской области в годы оккупации.

«Дело начато в феврале 1943 года и закончено в сентябре 1943 года. Материалы этого дела вводятся впервые», – цитирует Пономареву РИА Новости.

Отмечается, что в документах говорится, что ответственность за преступления несут вспомогательный отряд гестапо, служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.

Кроме того, в отчетах четко просматриваются категории населения, против которых предпринимались преступные действия, а также содержатся фамилии и цифры. Также в историческом документе подробно описываются происходившие события в отдельно взятой местности или районе.

Так, в деле присутствует протокол, в котором называется количество расстрелянных в Змиевской балке. По нынешним данным, там были убиты от 9 до 27 тысяч человек, большинство из которых были евреями.

Напомним, ранее Германия запросила у России материалы о массовом убийстве фашистами сирот в Ейске в 1942 году. Берлин решил возобновить изучение материалов по этому делу после того, как соответствующее расследование начала Россия, пишет «Газета.ru».