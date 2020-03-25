Кадыров напомнил, что в Грозном нет кальянов или ночных клубов

Грозный, 25 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что в Грозном нет ни ночных клубов, ни заведений, где курят кальяны. Свое заявление он сделал после поручения федерального правительства временно закрыть ночные клубы, бары, кинотеатры и другие развлекательные заведения, а также запретить курение кальянов.

«В ресторанах и кафе Грозного давно уже нет кальянов. Их убрали несколько лет назад. А ночных клубов у нас никогда и не было», — написал Кадыров в Twitter.

Кадыров добавил, что теперь хорошо видна своевременность принятых им ранее мер.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает свыше 400 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Как ранее заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.