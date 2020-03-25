Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии

Триполи, 25 марта. В Ливии во вторник вечером официально подтвержден первый случай заболевания новым типом коронавируса, передает Reuters.

По данным агентства, действующий на всей территории страны Ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране.

Ранее сообщалось, что опасность пандемии COVID-19 увеличилась в Ливии из-за сирийских боевиков, вербуемых Турцией: ранее стало известно, что в Ливию прибыли более 70 террористов, среди которых был зараженный коронавирусом нового типа.

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявлял, что Анкара все еще направляет в Триполи и Мисурату своих военных, несмотря на тот факт, что в Турции зафиксирована пандемия нового типа коронавируса, а сотни граждан страны заражены.

В частности, во вторник сообщалось, что в аэропорту «Митига» приземлился самолет с очередной партией сирийских наемников, прилетевших из Турции.