Случаев заражения коронавирусом в ВС РФ не зафиксировано

Москва, 25 марта. Министерство обороны РФ начинает публиковать бюллетени по мерам борьбы с коронавирусом в ВС РФ. Согласно последним данным, зараженных в армии нет.

Согласно информации, опубликованной в газете ведомства «Красная звезда», в армии было проведено 3 214 тестирований военнослужащих на коронавирус.

«Все результаты отрицательные, заболевших нет», — говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС РФ.

В Минобороны добавили, что к сегодняшнему дню в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью 3 591 койко-место и 2 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.

Во вторник власти Москвы определили точные критерии госпитализации пациентов с предполагаемым диагнозом коронавируса. С 23 по 30 марта будет действовать алгоритм, согласно которому госпитализировать будут только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, беременных, с хроническими заболеваниями и сильными симптомами.

Пациентам с легкой формой коронавируса теперь официально разрешено лечиться дома. В случае обострения нужно будет вызвать врача, передает «Газета.ру».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает более 400 тысяч человек. От вируса погибло более 16 тысяч человек.