Трамп заявил, что экономическая рецессия страшнее пандемии коронавируса

Вашингтон, 25 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономическая рецессия и депрессия способны привести к последствиям, которые могут быть страшнее пандемии коронавируса. По его мнению, замедление экономического роста может обернуться всплеском самоубийств.

«Смотрите, много людей умирают от гриппа, но вы потеряете еще больше людей, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии. Люди будут погибать, будут тысячи попыток суицида…» – заявил он в интервью американскому телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, жители Штатов хотят вернуться к работе. Он также заявил, что «лекарство не может быть намного хуже, чем проблема» пояснил, что люди могут следовать социальному десантированию и при этом ходить на работу.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что боеготовность Вооруженных сил США может пострадать из-за пандемии коронавируса. По его словам, главным негативным фактором станет отмена ряда учений.

Напомним, согласно последним данным, в США число жертв коронавируса выросло до 600 человек. В стране зафиксировано 50 тысяч случаев заражения. Больше всего летальных исходов установлено в городе Нью-Йорк — 125 человек. Следом с 87 погибшими идет город Кинг в штате Вашингтон, пишет «Газета.ru».