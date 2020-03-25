В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом

Уфа, 25 марта. Четвертый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован во вторник в Башкирии, сообщил первый вице-премьер правительства региона Андрей Назаров.

Ранее было известно о трех пациентах с COVID-19: мужчина, который часто ездит в командировки в Москву, и две жительницы города Дюртюли (мать и дочь), которые вернулись из Европы.

На своей странице в Facebook Назаров сообщил о четвертом пациенте с коронавирусом. По его словам, состояние всех госпитализированных стабильное.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.