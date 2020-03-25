Власти Москвы описали лечение для легкой формы коронавируса

Москва, 25 марта. Легкую форму коронавируса следует лечить лопинавиром и ритонавиром. Также больной должен получать обильное питье, а при высокой температуре – жаропонижающее. Соответствующее распоряжение опубликовали власти Москвы.

Ранее телеврач Евгений Комаровский рассказал о том, как распознать у детей симптомы заражения новой китайской инфекцией. По его словам, у детей COVID-19 очень похож на острую респираторную вирусную инфекцию. Характерными симптомами заряжения коронавирусом у маленьких пациентов могут стать рвота и диарея. Он подчеркнул, что испражнения могут долго выделять возбудитель болезни.

Симптомы у взрослых были описаны британским медиком Клэр Герада. По ее словам, сначала у нее началася сухой кашель, затем появилась сухость в горле, перешедшая в боль. Потом поднялась температура и началась лихорадка.

Согласно проведенному Роспотребнадзором анализу, у 97,5% людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после заражения. При этом, на каждые 10 000 приходится всего лишь 101, кто после выхода из карантина обнаружил симптомы коронавируса.

В декабре 2019 года в КНР была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый коронавирус, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала SARS-CoV-2. 11 марта была объявлена пандемия коронавирусной инфекции. Многие страны в целях профилактики распространения инфекции закрыли границы для туристов. К настоящему моменту число заразившихся во всем мире новым вирусом превысило 380 тысяч человек. Кроме того, зафиксированы свыше 16 тысяч летальных исходов.