Власти Москвы установили, кого будут госпитализировать при коронавирусе

Москва, 25 марта. Власти Москвы определили точные критерии госпитализации пациентов с предполагаемым диагнозом коронавируса: некоторые пациенты смогут лечиться дома.

С 23 по 30 марта будет действовать алгоритм, согласно которому госпитализировать будут только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, беременных, с хроническими заболеваниями (в первую очередь, диабет, астма, сердечная недостаточность) и сильными симптомами. Приказ опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.

С другой стороны, пациентам с легкой формой коронавируса теперь официально разрешено лечиться дома. В случае обострения нужно будет вызвать врача. Власти Москвы также установили лечение для легкой формы коронавируса: лопинавир и ритонавир, обильное питье, при высокой температуре — жаропонижающие.

Отметим, днем ранее в Москве были ужесточены меры по предотвращению распространения коронавируса. Согласно указу мэра столицы, с 26 марта до 14 апреля вводится домашний карантин для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями», передавал RT. Домашний карантин также должны поддерживать все, кто вернулся из стран, где распространен COVID-19.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.