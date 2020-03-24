Власти Москвы разрешили с легкой формой COVID-19 лечиться на дому

Москва, 24 марта. Жители Москвы с легкой формой коронавируса смогут лечиться дома. Соответствующее распоряжение издали московские власти.

Согласно предписанию столичных властей, госпитализации подлежат только лица с коронавирусом, которым больше 65 лет, беременные и люди с сопутствующими хроническими заболеваниями. Люди с легкой формой коронавируса смогут остаться дома, однако в случае обострения симптомов, им рекомендуется вызвать врача. Кроме того, госпитализации будут подлежать пациенты с серьезными симптомами COVID-19.

Напомним, первые случаи SARS-CoV-2 были зарегистрированы в конце декабря в китайском городе Ухань. По всему миру насчитывается свыше 380 тысяч заразившихся, кроме того, более 16 тысяч случаев привели к летальному исходу.

Сейчас наиболее высокий процент смертности от коронавируса зафиксирован в Италии.

Ранее доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн рассказал, когда ждать спада пандемии коронавируса. Ориентируясь на опыт Китая, он отметил, что ситуация улучшится примерно через два месяца.

Эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.