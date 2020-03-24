Самойлова показала семейные будни после расставания с Джиганом

Москва, 24 марта. Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с поклонниками семейными видео после конфликта с супругом. Девушка показала подписчикам в Instagram как проходят ее будни.

В сторис Самойлова предстала перед подписчиками в спортивном топе и легинсах, на руках она держит младшего сына Давида, которому едва исполнился месяц. Девушка похвасталась своей идеальной фигурой.

На другом видео дочки Самойловой исследуют ее косметику, на следующем — она рассказывает, что подключилась к домашним тренировкам, для чего даже прикупила себе коврик и гантели. На одной из записей мама тренируется вместе со своими дочками.

Напомним, Джиган вместе с семьей уехал в США, где в одной из клиник Самойлова родила рэперу четвертого ребенка. Однако радостное событие было омрачено неадекватным поведением артиста. Исполнитель проводил эфиры с поклонниками в состоянии опьянения и нецензурно выражался в присутствии детей.

Позже стало известно, что Джиган был помещен в американский реабилитационный центр для лечения наркотической зависимости. После этого Самойлова вместе с детьми покинула Майами, вернувшись в Москву. Сам артист при этом остался во Флориде.

Во вторник стало известно, что вернувшись из Майами Джиган должен был в течение двух недель находиться под карантином, чтобы не подвергать окружающих риску заражения. Однако артист нарушил предписания Роспотребнадзора, устроив шумную вечеринку с друзьями и копией своей жены. Рэпер, не стесняясь супруги, назвал исполнительницу своей королевой и вручил ей импровизированный подарок.